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        Haberler Gündem Tokat'ta park halindeki otomobil yandı - Güncel haberler

        Tokat'ta park halindeki otomobil yandı

        Tokat'ta park halindeki otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:16
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        Park halindeki otomobil yandı
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        Kent merkezinde, Yeşilırmak Mahallesi Atatürk köprüsü yakınlarında park halinde bulunan otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Otomobili alevlerin sardığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

        Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil yandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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