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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta polis memuruna yumruklu saldırı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta polis memuruna yumruklu saldırı

        Tokat Devlet Hastanesi'ne nöroloji tedavisi için gelen bir kişi, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil biriminde görevli kadın polis memuruna yumruk attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 21:32 Güncelleme: 07.06.2024 - 21:32
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        Hastadan polis memuruna yumruklu saldırı
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        Tokat Devlet Hastanesi'ne nöroloji tedavisi için hastaneye gelen Yoldaş Can T. isimli kişi, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil biriminde görevli polis memuru H.K.'ye yumruk attı.

        Tedavisinin ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen şüpheli, olayın hemen ardından etkisiz hale getirildi. Yoldaş Can T., hastane bahçesinde polis tarafından yakalandıktan sonra ambulansa bindirildi. Yapılan araştırmalarda, Yoldaş Can T.'nin Sivas'tan Tokat Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne tedavi görmek üzere geldiği ve daha önce de güvenlik görevlilerine saldırdığı öğrenildi. Şüpheli, tekrar Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından şahsın, hazırlanacak rapora göre pazartesi günü savcılığa sevk edileceği bildirildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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