Tokat'ta sağanak nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı
Tokat'ta sağanak ve dolu yağışı sonrasında ulaşımda meydana gelen aksaklıkların giderilmesine yönelik çalışma yürütülüyor
Giriş: 06.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:28
Artova Özel İdare Müdürlüğü ve Artova Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen taşkın sonrasında kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Sağlıca köyü mevkisinde başlatılan çalışmalarda, taşkınların getirdiği çamur ve diğer birikintiler iş makineleriyle temizleniyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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