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        Haberler Gündem Tokat'ta seyir halindeki TIR alev alev yandı - Güncel haberler

        Tokat'ta seyir halindeki TIR alev alev yandı

        Tokat'ta seyir halindeyken dorse kısmından alev alan TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 00:57 Güncelleme: 19.08.2024 - 00:57
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        Tokat'ta seyir halindeki TIR yandı
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        Olay, saat 21.00 sıralarında Tokat- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Niksar ilçesindeki Fatlı Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

        İbrahim Halil Şeker (43) yönetimindeki TIR, henüz belirlenemeyen nedenle dorse kısmından alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, TIR'dan inip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan olmazken, yangın Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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