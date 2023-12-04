Tokat'ta seyir halindeki yolcu otobüsüne ateş açıldı Tokat Erbaa'da seyir halindeki yolcu otobüsüne kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği yolcu otobüsünde hasar meydana geldi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tüfekle ateş açılan yolcu otobüsünde hasar meydana geldi.

Erbaa Otogarı'ndan İstanbul'a gitmek üzere 33 yolcuyla hareket eden Hakan Başara yönetimindeki yolcu otobüsüne, D-100 karayolu Hacıpazar köyü mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı.

300 METRE İLERİDE DURDU Fotoğraf: İHA Silah seslerini duyan sürücü, otobüsü yaklaşık 300 metre ileride durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. REKLAM

OTOBÜSTE HASAR MEYDANA GELDİ Fotoğraf: AA AA'nın haberine göre; araçta yapılan incelemede, arka kısmındaki motor kapağını delen saçmaların mazot filtresinde hasara yol açtığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmada 3 tüfek kartuşu bulundu. Yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle İstanbul'a gönderildi. *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.