Yaşlı adamı telefonla dolandıran kişi tutuklandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, yaşlı adamı telefonla arayan bir kişi adının terör örgütüne karıştığını ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek yaşlı adamın 8 bin 500 dolarını aldı. Gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı
İddiaya göre, İ.Ö'yü (85) telefonla arayan E.E. (39), adının terör örgütüne karıştığını ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek yaşlı adamın 8 bin 500 dolarını aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında E.E'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.