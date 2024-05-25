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        Haberler Gündem Tokat'ta telefonla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Yaşlı adamı telefonla dolandıran kişi tutuklandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde, yaşlı adamı telefonla arayan bir kişi adının terör örgütüne karıştığını ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek yaşlı adamın 8 bin 500 dolarını aldı. Gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:01 Güncelleme: 25.05.2024 - 01:02
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        Yaşlı adamı telefonla dolandırdı
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        İddiaya göre, İ.Ö'yü (85) telefonla arayan E.E. (39), adının terör örgütüne karıştığını ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek yaşlı adamın 8 bin 500 dolarını aldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında E.E'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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