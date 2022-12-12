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Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda korkutan yangın
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Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda bir iş yerinde çıkan yangın, yanındaki iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iki iş yerinde hasar meydana geldi

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda korkutan yangın
Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda korkutan yangın
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AA

Tokat'ta Yazmacılar Hanı'ndaki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniyurt Mahallesi'ndeki Tokat yazması üretimi yapılan 75. Yıl Yazmacılar Hanı'nda, Yusuf Gökyıldız'a ait iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İKİ İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU

Yangına, handaki iş yeri sahipleri ile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. AA'nın haberine göre; yangında iki iş yerinde hasar oluştu.

KAVGA ÇIKTI

Bu arada bazı kişilerin, tedbirsiz davrandığı için iş yerinde yangın çıktığını öne sürerek Gökyıldız'a tepki göstermesi üzerine çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı. Dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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