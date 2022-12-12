Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda korkutan yangın

Yangına, handaki iş yeri sahipleri ile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. AA'nın haberine göre; yangında iki iş yerinde hasar oluştu.

KAVGA ÇIKTI

Bu arada bazı kişilerin, tedbirsiz davrandığı için iş yerinde yangın çıktığını öne sürerek Gökyıldız'a tepki göstermesi üzerine çıkan kavgayı polis ekipleri ayırdı. Dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.