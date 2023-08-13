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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta zincirleme kaza: 8 yaralı

        Tokat'ta zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

        Tokat Erbaa'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 01:01
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        Tokat'ta zincirleme kaza: 8 yaralı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Erek Mahallesi Karayaka Bulvarında meydana gelen kazada, şehir merkezi yönüne seyreden Hidayet Öztürk yönetimindeki hafif ticari araç, önünde ilerleyen ve plakası belirlenemeyen römork takılı otomobilin yavaşlamasıyla hızını düşürdü.

        Arkadan gelen Lütfü Çizmeci idaresindeki otomobil duramayarak Öztürk'ün kullandığı araca, Zülfikar Baysal yönetimindeki ise Çizmeci yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

        AA'nın haberine göre; kazada sürücü Çizmeci ile araçlarda bulunan Ömer Lütfü, Ekin ve Arife Çizmeci, Adalet Oktay, Levent Baltacı, Şükriye ve Fadime Öztürk yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        #erbaa
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