Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tokat'taki böcek müzesinde binden fazla tür bulunuyor

        Tokat'taki böcek müzesinde binden fazla tür bulunuyor

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi'nde bulunan böcek müzesinde binden fazla böcek türü yer alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 09:22 Güncelleme: 18.06.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOGÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde 2014 yılında böcek müzesi oluşturuldu. Bitki Koruma Bölümünde görev yapan akademisyenler ve emekli öğretim üyeleri tarafından ülkenin değişik yerlerinden getirilen türlerle müzede binin üzerinde böcek sergilenmeye başladı.

        2

        Öğrencilerin de katkıda bulunduğu müzede örnekler, uygun şartlarda muhafaza ediliyor. Müzede kiraz sineği, kanadı noktalı sirke sineği, patates böceği, domates güvesi gibi zararlı türlerin yanı sıra kültür bitkilerinde zarara neden tarla faresi örnekleri ile yılan ve kaplumbağa da sergileniyor.

        3

        BAŞKA İLLERDEN GETİRİLEN ÖRNEKLERLE MÜZE TÜR BAKIMINDAN ZENGİNLEŞTİ

        Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgut Atay, müzede yurt içinden toplanan böceklerin sergilendiğini söyledi.

        Böcekleri müze materyali haline dönüştürerek uygun şartlarda muhafazasını sağladıklarını belirten Atay, "Hocalarımızın ve öğrencilerimizin katkılarıyla müzemiz her geçen gün zenginleşiyor. Tür sayımız ilerleyen günlerde daha da çok artacaktır. Müzemizde binden fazla böcek türü var. Örneklerimizi teşhis ettikçe tür sayımız artacak" dedi.

        4

        Müzelerinde Sivas, Amasya, Kayseri, Çorum gibi çevre illerden de çok sayıda örnek bulunduğuna işaret eden Atay, yürütülen projeler ve lisansüstü eğitim gören öğrencilerin katkılarıyla Bolu, Bartın, Kastamonu, Mersin, Manisa ve Kahramanmaraş gibi ülkenin dört bir yanından getirilenlerle müzelerinin zenginleştiğini vurguladı.

        5

        Müzenin hobi değil, bilim amaçlı oluşturulduğuna dikkati çeken Atay, şunları kaydetti:

        6

        "Müzemizi öğrencilerimizin yetişmesi için kullanıyoruz. Hocalarımız bilimsel amaçlı kullanıyor, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yetişmesi amacıyla kullanıyoruz. İlimizden ve civar illerimizden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan müzemize gezi talepleri var. Bu okullardaki öğrencilerimiz müzemizi ziyaret ederek böcekler hakkında bilgileniyor, böcekleri daha iyi tanıyorlar. Böcek müzemizi çok önemsiyoruz. Çalışmalarımızda olmazsa olmaz olan böcekler, insan hayatı ve doğal denge için vazgeçilmez bir unsur. Onun için böceklerimizi daha iyi tanıyacağız ve tanıtacağız."

        7

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da böcek müzesinin çevre illerden de ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından yoğun şekilde ziyaret edildiğini dile getirerek, müzede 60 yıllık böcek türlerinin de bulunduğunu kaydetti.

        #TOKAT
        #böcek müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İlk üç günün acı bilançosu açıklandı!
        İlk üç günün acı bilançosu açıklandı!
        Eşini önce bıçakladı! Sonra tetiğe bastı!
        Eşini önce bıçakladı! Sonra tetiğe bastı!
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Mankenin emekli olmayan hali
        Mankenin emekli olmayan hali
        Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
        Akdeniz, Ege ve Güneydoğu dikkat! İllerimizde hava durumu!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        İşte Mourinho'nun United'dan istediği isim!
        Evini ateşe verdi, mahalleli linç etmek istedi
        Evini ateşe verdi, mahalleli linç etmek istedi
        Stoltenberg'den savunma harcamaları açıklaması
        Stoltenberg'den savunma harcamaları açıklaması
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Montella'dan sakatlıklar için açıklama!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Fransa bir attı üç aldı!
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Binlerce İsrailli sokağa döküldü
        Beren daha fazla dayanamadı
        Beren daha fazla dayanamadı
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Belçika'ya Slovakya şoku!
        Dubois gelişmesi!
        Dubois gelişmesi!
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        AB'yi gelecek 5 yıl yönetecek isimler belirleniyor
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?