Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım sona eriyor. 14 Mayıs Pazar günü 64 milyon 113 bin 941 seçmen 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandol başına gidecek. Oy kullanacak olan vatandaşlar arama motorlarında hangi ilde kaç milletvekili adayı çıkacağını araştırıyor. TÜİK tarafından iletilen güncel nüfus bilgilerine göre hangi ilde kaç milletvekili çıkacağı netleşti. Peki, Tokat'tan kaç milletvekili çıkıyor? İşte Tokat sayısı...

14 MAYIS 2023 TOKAT MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

14 MAYIS 2023 TOKAT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ