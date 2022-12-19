Noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. 6 ilçede toplamda 1500 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Tokat İl Özel İdaresi Konferans Salonu'nda düzenlenecek. İşte Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi ve canlı yayın izleme ekranı...