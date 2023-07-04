Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı

Baba mesleği olan TIR şoförlüğünü sürdüren Atar ise düğününü TIR'la yapma hayali bulunduğunu dile getirerek, "Allah'a çok şükür, hayallerimi gerçekleştirdim. Eşimle paylaştığım zaman ilk tepkisi, 'Nasıl binerim, nasıl inerim, olur mu?' şeklinde oldu. Benim bu mesleğe başlangıcım, muavinlikten 2010. Hevesti, çocukluk hayaliydi, Allah razı olsun, kendisi de beni kırmadı. Güzel bir şekilde konvoyumuzu tamamlıyoruz." dedi.