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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı

Tokat'ta yaşayan Hayrünnisa Yaman ile Ahmet Atar çifti, düğünlerinde gelin aracı olarak TIR kullandı

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AA
  • Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı

    TIR şoförlüğü yapan 25 yaşındaki Atar, hayali olan gelin aracı olarak TIR'ını kullanma fikrini, evlilik hazırlığı yaptığı 20 yaşındaki Yaman ile paylaştı.
  • Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı

    Yaman'ın teklifi kabul etmesi üzerine Atar, TIR'ını gelin aracı olarak süsletti. Damat, gelini evinin önünden dualarla aldı. Çift, birlikte TIR'a bindi.
  • Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı

    TIR'ın başını çektiği düğün konvoyu, kentte renkli görüntüler oluşturdu.

    Gelin Yaman, AA muhabirine, böyle bir şeyin aklından geçmediğini belirterek, "Benim için sürpriz oldu. Memnun oldum, çok güzel bir şey yani, herkes yapmıyor zaten. O yüzden güzeldi." ifadesini kullandı.
  • Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı

    Baba mesleği olan TIR şoförlüğünü sürdüren Atar ise düğününü TIR'la yapma hayali bulunduğunu dile getirerek, "Allah'a çok şükür, hayallerimi gerçekleştirdim. Eşimle paylaştığım zaman ilk tepkisi, 'Nasıl binerim, nasıl inerim, olur mu?' şeklinde oldu. Benim bu mesleğe başlangıcım, muavinlikten 2010. Hevesti, çocukluk hayaliydi, Allah razı olsun, kendisi de beni kırmadı. Güzel bir şekilde konvoyumuzu tamamlıyoruz." dedi.
  • Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı

    Gelin ve damat, konvoydaki yakınlarıyla oyun havaları eşliğinde oynadıktan sonra düğün törenlerinin yapılacağı salona gitti.

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