Tokatspor - Menemen Bld. karşılaşma önü

Tokatspor ve Menemen Bld., 16 Eylül 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Tokatspor 1 puanla 15. sırada, Menemen Bld. 6 puanla 1. sırada bulunuyor. Tokatspor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Menemen Bld. son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 625. İddaa'da Tokatspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Menemen Bld. kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tokatspor son haftadaki Körfez Spor müsabasında 0-1 kazandı.

Menemen Bld., Tuzlaspor karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tokatspor, 0 gol attı ve 2 gol yedi.

Menemen Bld., deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Menemen Bld., deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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