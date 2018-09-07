Tokatspor - Tarsus İdm.Y. maçı istatistikleri

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Tokatspor ile Tarsus İdm.Y., 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 1 puanlı Tokatspor 13. sırada bulunuyor, Tarsus İdm.Y. 1 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Tokatspor, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Tarsus İdm.Y. son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 338 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokatspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tarsus İdm.Y. sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tokatspor son haftadaki İnegölspor müsabasında 1-0 yenildi.

Tarsus İdm.Y. ise Diyarbakır B.Ş.Diskispor maçında 3-0 kazandı.

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