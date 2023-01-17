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Tokat’ta barajda sular çekildi, toprakta derin çatlaklar oluştu

Tokat’ta tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılık yapılan baraj gölünde yaşanan kuraklık nedeniyle sular çekildi, toprakta derin çatlaklar oluştu.

Tokat’ta barajda sular çekildi, toprakta derin çatlaklar oluştu
İHA

Yeşilırmak üzerinde bulunan Almus Barajı kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Tarımsal sulama, elektrik enerjisi üretimi için su bırakılmasının yanı sıra yetersiz yağış ve kuraklığın da etkisiyle barajda su seviyesi yüzde 28’e düştü. Su seviyesinde düşüş yaşanması ise yöre halkının yanı sıra çiftçileri endişelendirdi. Tokat başta olmak üzere Amasya ve Samsun’dan geçen Yeşilırmak nehrini besleyen barajın son durumu havadan görüntülendi. Barajın doğduğu dere yatağında kuraklığın boyutu gözler önüne serildi. Suların çekildiği baraj yatağında kuruyan toprakta derin çatlaklar oluştu. Balıkçıların kullandığı tekne baraj gölünden metrelerce dışarıda kaldı.

KURAKLIK YÖRE SAKİNLERİNİ ENDİŞELENDİRİYOR

Yöre sakinlerinden Kadir Dikmen, kış mevsiminde yeterince yağış almayan baraj gölünün kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Kuraklığın yaşandığı bölgedeyiz. Suyla kaplı alan tamamen kurumuş durumda. Kar olmadığı gibi yağmurunda yağmaması nedeni ile sular çekildi” dedi.

Esnaf Hüseyin Yücel, kış mevsiminin yağışız geçmesi durumda yaz aylarının çiftçiler açısından endişe verici olduğunu söyledi. Son 3-4 yıldır bölgede aynı manzaraların yaşandığını belirten Yücel, “Tokat, tarımda önemli bir konumda. Verimli topraklar bu barajdan sulanıyor. Baraj kurursa çiftçilerin durumu kötü” diye konuştu. Arısu köyü sakinlerinden Murat Yaşar Sönmez ise mevsimlerin yağışsız geçmesi nedeni ile barajdaki manzaranın endişe verici olduğunu kaydetti.

BARAJ BÖLGENİN LOKOMOTİFİ KONUMUNDA

Yeşilırmak üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amaçlı olarak 1959-1966 yılları arasında inşa edilen Almus Baraj Gölü, 21 bin 350 hektarlık bir alana sulama hizmeti veriyor. 27 MW’lik güç kapasitesi ile yılda 99 GWh elektrik enerjisi üretimi de sağlayan Almus Barajı’nda alabalık, sazan, yayın, tuna ve kaya balığı bulunuyor. Toprak gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 3 milyon 405 bin metreküp, akarsu yatağından yüksekliği ise 78 metre.

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