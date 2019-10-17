A\u00e7\u0131k Art\u0131rma 5 Kas\u0131m Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc, saat 13.00\u00b4te TOK\u0130\u00b4nin Ankara Bilkent\u00b4teki Merkez Binas\u0131\u00b4nda ve TOK\u0130 \u0130stanbul Hizmet Binas\u0131\u00b4nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek. Ayr\u0131ca internetten www.emlakyonetim.com.tr sitesi \u00fczerinden teklif verilebilecek. 16 \u0130LDE 130 \u0130\u015e YER\u0130 Al\u0131c\u0131lar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bal\u0131kesir, Bitlis, Bursa, \u00c7anakkale, Denizli, Diyarbak\u0131r, Hatay, Isparta, Kahramanmara\u015f, Malatya, Trabzon, Samsun ve Tunceli \u015fehirlerinde sat\u0131\u015fa sunulan i\u015f yerlerine vadeli sahip olabilecekler. Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Hatay, Kahramanmara\u015f ve Malatya\u00b4da sat\u0131\u015fa sunulan i\u015f yerleri y\u00fczde 10, pe\u015fin 120 ay vade, Bal\u0131kesir, Bitlis, Bursa, \u00c7anakkale, Denizli, Diyarbak\u0131r, Isparta, Trabzon, Samsun ve Tunceli\u00b4de sat\u0131\u015fa sunulan i\u015f yerlerine y\u00fczde 25 pe\u015fin 120 ay vade ile sat\u0131\u015fa sunuldu. 20 \u0130LDE 91 KONUT Yap\u0131lacak a\u00e7\u0131k art\u0131rmada al\u0131c\u0131lar, 20 ilde sat\u0131\u015fa sunulan 91 konuta vadeli \u015fekilde sahip olabilecekler. Ankara, Ayd\u0131n, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbak\u0131r, D\u00fczce, Edirne, El\u00e2z\u0131\u011f, Erzurum, Eski\u015fehir, \u0130zmir, Kayseri, K\u0131rklareli, Konya, K\u00fctahya, Manisa, Ni\u011fde, Sakarya ve Samsun \u015fehirlerinde sat\u0131\u015fa sunulan konutlar y\u00fczde 10, y\u00fczde 15, y\u00fczde 25 pe\u015fin 96, 108, 120 ve 144 ay vade ile al\u0131nabilecek.