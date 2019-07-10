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HaberlerEmlak

TOKİ 159 iş yeri ile 55 konutu satışa çıkardı

AA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 23 ildeki 159 iş yeri ve 19 ildeki 55 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sundu. Açık artırma 25 Temmuz´da yapılacak. Satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinatla 120 ve 144 ay vade ile sahip olunabilecek. Ankara Kuzey Kent Projesi'nde satışa sunulan 15 villa ve 26 iş yeri de açık artırma ile alınabilecek

toki iş yeri ve konut satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),159 iş yeri ve 55 konutu açık artırma yöntemiyle satışa sundu. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 ildeki 159 iş yeri ile 19 ildeki 55 konut için açık artırma 25 Temmuz Perşembe günü TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki Merkez Binası'nda ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Açık arttırmaya "www.emlakyonetim.com.tr" internet üzerinden de teklif verilebilecek.

23 İLDE 159 İŞ YERİ

Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Muş, Rize, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan 159 iş yerine yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşin, 120 ve 144 ay vade ile sahip olabilecek.

19 İLDE 55 KONUT

55 konut için açık artırmaya katılacak alıcılar, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Yalova ve Yozgat şehirlerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade, Ankara Kuzey Kent Projesi'nde satışa sunulan 15 konuta ise yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinatla 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleriyle alabilecek.

ANKARA'DA KUZEY KENT PROJESİ'NDE 15 KONUT VE 26 İŞ YERİ

TOKİ, Ankara Kuzey Kent Projesi'nde 15 villayı ve 26 iş yerini açık artırmaya sundu. Kuzey Kent Projesi'nde yer alan 4+1 ve 5+1 nitelikteki villalar alıcısına hemen teslim edilecek. Alıcılar villalara yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25 peşinatla 96, 108 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecek.

İş yerleri ise 3 ve 9 ay içinde sahiplerine verilecek. 26 iş yeri yüzde 25 peşinatla 120 ay vade ile satılacak.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ. ve T.C. Ziraat Bankası AŞ. tarafından yürütülecek, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek.

Açık artırma gününde de başvuru kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.


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