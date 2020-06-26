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HaberlerEmlakTOKİ 206 arsanın satış ve kiralamasını açık artırmayla yapacak
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TOKİ'den arsa satış ve kiralama açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ),26 ilde 206 arsanın açık artırma yöntemiyle satışı ve kiralaması yapılacak. Yapılan açıklamada, 3 milyon 800 bin 951 metrekare büyüklüğünde 199 arsa satışa sunuldu, 1 milyon 345 bin 474 metrekarelik 7 arsa da 5 yıl süre ile kiralanacak

TOKİ arsa satış ve kiralama
AA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ( TOKİ),yapılan açıklamaya göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tekirdağ'da 3 milyon 800 bin 951 metrekare büyüklüğünde 199 arsa satışa sunuldu.

Ayrıca Iğdır, Konya ve İzmir'de bulunan yaklaşık 1 milyon 345 bin 474 metrekarelik 7 arsa da 5 yıl süre ile kiralanacak.

Muhammen bedeli yaklaşık 1 milyar 100 milyon 305 bin 828 lira olan arsaların satışı ve kiralanması açık artırma yöntemiyle yapılacak.

Müzayede 9 Temmuz Perşembe günü saat 13.30'te Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

İnternetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.

EYÜPSULTAN'DA KONUT VE YOL ALANLARI SATIŞA SUNULDU

Satışa çıkarılacak ve kiralanacak arsalar, konut, ticaret, rekreasyon alanı, tarım ve çorak arsalar, özel eğitim, sosyal ve kültürel tesis, tarım ve hayvancılık tesis alanı, eğitim, dini tesis, pazar alanı niteliğine sahip.

İstanbul Başakşehir İkitelli'de ticaret ve kapalı spor tesis alanı, Büyükçekmece'de plansız arsalar, Eyüpsultan'da konut ve yol alanları, Pendik'te konut alanları, Tuzla'da turizm, ticaret ve konut alanı nitelikli arsalar satışa sunuldu.

Ankara Gölbaşı Virancık'ta konut, Sincan'da konut ve ticaret, Yenimahalle Yakacık'ta küçük sanayi sitesi ve konut alanı nitelikli arsalar satışa çıkarıldı.

İzmir Aliağa'da konut alanları, Konya Karatay'da küçük sanayi alanları, Balıkesir'de ticaret alanları, Sakarya Karasu'da konut ve park alanları, Afyonkarahisar Çay ilçesinde, konut, sanayi, tarım ve hayvancılık tesis alanı nitelikteki arsalar satışa sunuldu.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ve "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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