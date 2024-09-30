TOKİ 25 ilde 379 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak ve hangi illerde olacak?
TOKİ, 25 ilde 379 arsa satışı için geri sayım başladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu farklı illerdeki arsalar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile alıcısını bulacak. İki gün sürecek açık artırmaya çevrim içi olarak teklif vermek de mümkün olacak. İşte, TOKİ arsa satışı yapılacağı iller, açık artırma tarihi ve ödeme planı...
TOKİ, 25 ilde 379 arsayı satışa çıkarıyor. Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor. İki gün sürecek açık artırmaya çevrim içi katılım da mümkün olacak. İşte, TOKİ arsa satışı yapılacağı iller, açık artırma tarihi ve ödeme planı...
TOKİ 25 İLDE 390 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ, şu illerde toplamda 379 arsayı satışa çıkarıyor; Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van.
TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?
Arsalar açık artırma yöntemiyle 2-3 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30'da satışa çıkacak. Satış hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilecek ancak isteyenler çevrim içi şekilde de katılabilecek.
Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.
TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI
Alıcıların arsa bedelinin yüzde 25'ini peşin ödemesi gerekiyor. Kalan tutar 48 ay vadelendiriliyor. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.