TOKİ 25 ilde 390 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ 390 arsa satışı ne zaman ve nasıl yapılacak?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 25 ilde 390 arsayı açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıyor. İki gün sürecek satışta; alıcıların ilgilendikleri arsa için yüzde 25 peşin ödeme yapması gerekiyor. Ayrıca iki farklı şehirde yapılacak satışa isteyenler çevrim içi olarak da katılım sağlayabilir. İşte, TOKİ arsa satışı yapacağı iller, satış tarihi ve ödeme planı...
TOKİ, 25 ilde 390 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. Açık artırma ile satılacak yüzlerce arsa ile ilgilenenler İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışa hem fiziksel hem de çevrim içi katılabilir. Öte yandan alıcıların hem katılım teminatı ödemesi hem de arsa ödeme planı dahilinde fiyatın yüzde 25'ini peşin vermesi gerekiyor. İşte, TOKİ arsa satışı yapılacağı iller, satış tarihi ve ödeme planı...
TOKİ 25 İLDE 390 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ, şu illerde toplamda 390 arsayı satışa çıkarıyor; Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van.
TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?
Arsalar açık artırma yöntemiyle 2-3 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30'da satışa çıkacak. Satış hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilecek ancak isteyenler çevrim içi şekilde de katılabilecek.