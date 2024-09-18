TOKİ, 25 ilde 390 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. Açık artırma ile satılacak yüzlerce arsa ile ilgilenenler İstanbul ve Ankara'da yapılacak satışa hem fiziksel hem de çevrim içi katılabilir. Öte yandan alıcıların hem katılım teminatı ödemesi hem de arsa ödeme planı dahilinde fiyatın yüzde 25'ini peşin vermesi gerekiyor. İşte, TOKİ arsa satışı yapılacağı iller, satış tarihi ve ödeme planı...