TOKİ 25 ilde 390 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 25 ilde 390 arsayı satacağını açıkladı. İki gün sürecek satış süreci açık artırma ile yapılacak ve alıcıların arsa başına yüzde 25 peşin vermesi gerekecek. İlgilenenler, TOKİ'ye önceden bildirmek kaydıyla satışa çevrim içi olarak da katılabilecek. İşte, TOKİ arsa satışı yapacağı iller, satış tarihi ve ödeme planı...
TOKİ, 25 ilde 390 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma ile satılacak farklı bölgelerdeki arsalar için alıcıların hem katılım teminatı hem de arsa başına yüzde 25 peşin ödeme yapması gerekiyor. İki gün sürecek satışa çevrim içi katılmak da mümkün. İşte, TOKİ arsa satışı yapılacağı iller, satış tarihi ve ödeme planı...
TOKİ 25 İLDE 390 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ, şu illerde toplamda 390 arsayı satışa çıkarıyor; Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van.
TOKİ 25 İLDE 390 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE OLACAK?
Arsalar açık artırma yöntemiyle 2-3 Ekim 2024 tarihinde saat 10.30'da satışa çıkacak. Satış hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilecek ancak isteyenler çevrim içi şekilde de katılabilecek.