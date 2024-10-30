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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 35 ilde 297 arsa satışı bugün başlıyor! TOKİ arsa satışı saat kaçta ve nerede yapılacak?

        TOKİ 35 ilde 297 arsa satışı bugün başlıyor! TOKİ arsa satışı saat kaçta ve nerede yapılacak?

        TOKİ 35 ilde 297 arsa satışı bugün başlıyor. Ankara ve İstanbul'da yapılacak fiziki satışın yanı sıra alıcılar çevrim içi olarak da açık artırmaya katılabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 07:55 Güncelleme: 30.10.2024 - 07:55
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        TOKİ, 35 ilde 297 arsa satışı bugün başlıyor. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin de olduğu açık artırmadaki arsaların muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olarak belirlendi. Alıcılar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile arsa sahibi olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar...

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        TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

        3

        TOKİ 297 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

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        TOKİ 297 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

        Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.

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        TOKİ 35 İLDE 297 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.

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