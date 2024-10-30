TOKİ 35 ilde 297 arsa satışı bugün başlıyor! TOKİ arsa satışı saat kaçta ve nerede yapılacak?

TOKİ, 35 ilde 297 arsa satışı bugün başlıyor. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerin de olduğu açık artırmadaki arsaların muhammen bedeli 13 milyar 291 milyon 500 bin 471 lira olarak belirlendi. Alıcılar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile arsa sahibi olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı saat kaçta başlıyor? İşte, detaylar...