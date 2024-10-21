Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 35 ilde 302 arsayı satışa sunuyor! TOKİ arsa satışının yapılacağı iller hangileri ve ödeme planı nasıl?

        TOKİ hangi illerde arsa satacak, satış nerede ve ne zaman?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 35 ilde 302 arsayı satışa sunuluyor. TOKİ bu kapsamda, alıcıların konut Ticaret Sanayi plansız arsalar sosyal kültürel testi alanları ile akaryakıt istasyonları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade uygulayarak sahip olabileceğini vurguladı. İşte satışa sunulan arsalar hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 19:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ arsa satışı için geri sayım başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), muhammen bedeli 13 milyar 549 milyon 165 bin 908 lira olan 302 arsayı satışa sunduğunu duyurmuştu. Bu gelişme sonrasında TOKİ 302 arsa satışının hangi illerde ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ayrıca TOKİ arsa satışının ödeme planı da gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ arsa satışı başvuruları ne zaman? TOKİ arsa satışının yapılacağı iller hangileri ve ödeme planı nasıl? işte ayrıntılar...

        2

        TOKİ 302 ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ arsa satışı 30 - 31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

        3

        TOKİ 302 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

        4

        TOKİ 302 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

        Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir,

        5

        Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.

        6

        TOKİ 35 İLDE 302 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular