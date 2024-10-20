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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 35 ilde 303 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışının yapılacağı iller ve ödeme planı

        TOKİ 35 ilde 303 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışının yapılacağı iller ve ödeme planı

        TOKİ, 35 ilde 303 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. İki gün sürecek satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak. Ancak alıcı adayların önceden katılım teminatı ödemesi ve ilgilendikleri arsa için yüzde 25 peşin vermesi gerekiyor. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:03
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        TOKİ 35 ilde 303 muhtelif arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. İki gün sürecek arsa satışı kapsamında alıcılar İstanbul ve Ankara'da yapılacak fiziki satışa katılabileceği gibi çevrim içi olarak da teklif verebilecek. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...

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        TOKİ 303 ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

        Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce.

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        TOKİ 303 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        Satış 30-31 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleşecek.

        Arsa satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak. Satışa çevrim içi katılım da mümkün olacak.

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        TOKİ 35 İLDE 303 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

        TOKİ, arsa alıcılarına yüzde 25 peşin ve 48 ay vade şeklinde bir ödeme planı sunuyor.

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