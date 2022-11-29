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TOKİ üçüncü etap kura çekimi için tarihler belli oldu! Sosyal konut kura çekilişi yapılacak iller

TOKİ sosyal konut 3.etap kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında TOKİ üçüncü etap kura çekim tarihleri açıklandı. 23 ilde noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekilişinin ardından 50 bin 302 konutun hak sahipleri belli olacak. İşte, TOKİ sosyal konut üçüncü etap kura tarihleri ve çekiliş yapılacak iller listesi...

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  • TOKİ 3.etap kura tarihleri açıklandı! TOKİ sosyal konut üçüncü etap kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ sosyal konut 3.etap kura çekimi tarihleri belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri il il devam ediyor. TOKi kura çekiminde ikinci etap 28 Kasım günü tamamlanırken gözler 3.etap kura çekiliş tarihlerine çevrildi. İşte, TOKİ sosyal konut üçüncü etap kura çekimi tarihleri ve çekiliş yapılacak iller...
  • TOKİ 3.etap kura tarihleri açıklandı! TOKİ sosyal konut üçüncü etap kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ SOSYAL KONUT 3.ETAP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 3.etap kura çekimi tarihleri belli oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projesinde kura çekilişleri 1 ila 7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. TOKİ sosyal konut 3.etap kura çekimi 7 ilde 13 bin 807 konutun kurasıyla devam edecek.
  • TOKİ 3.etap kura tarihleri açıklandı! TOKİ sosyal konut üçüncü etap kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    TOKİ ÜÇÜNCÜ ETAP KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ

    1 Aralık: Bolu 902 konut

    1 Aralık: Karaman 751 konut
  • TOKİ 3.etap kura tarihleri açıklandı! TOKİ sosyal konut üçüncü etap kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    2-3 Aralık: Düzce 110 konut

    2-7 Aralık: Konya 7655 konut

    4-5 Aralık: Zonguldak 1650 konut
  • TOKİ 3.etap kura tarihleri açıklandı! TOKİ sosyal konut üçüncü etap kura çekimi ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

    6 Aralık: Bartın 850 konut

    7 Aralık: Karabük 899 konut

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