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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 43 ilde 849 arsa satışı hangi illerde, satış tarihi ne zaman ve nerede olacak, arsa niteliği nedir?

        TOKİ 43 ilde 849 arsayı açık artırma ile satıyor! TOKİ arsa satışı tarihleri ve ödeme planı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 43 ilde 849 arsayı açık artırma yöntemi ile satıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 850 milyon 419 bin 710 lira olan toplam 8 milyon 476 bin 338 metrekare büyüklüğündeki arsalar için alıcılar iki farklı ödeme planından birini seçebildiği gibi açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlayabilir. İşte, TOKİ 43 ilde 849 arsa satışı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:00
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        TOKİ, konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki toplam 849 arsayı satıyor. Üç gün sürecek açık artırmada 43 ildeki arsalar satılacak. Alıcılar yüzde 25 veya yüzde 40 peşinat ödemek suretiyle arsa sahibi olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve hangi illeri kapsıyor? İşte, detaylar...

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        TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

        27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

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        28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

        29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

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        TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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        TOKİ 43 İLDE 849 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;

        Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

        Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

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