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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 44 ilde 901 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak, ödeme planı nedir hangi iller var?

        TOKİ 44 ilde 901 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman?

        TOKİ, 44 ilde 901 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemiyle alıcısını bulacak arsalar için yüzde 25 veya yüzde 40 peşin verilmesi gerekiyor. Üç gün sürecek satış, Ankara ve İstanbul'da aynı anda gerçekleşecek. İsteyenler çevrim içi de katılabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak, hangi illerde yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:09
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        TOKİ, 44 ilde 901 muhtelif arsayı satışa çıkaracağını açıkladı. Üç gün sürecek açık artırma Ankara ve İstanbul'da yapılacak ancak çevrim içi katılım da mümkün olacak. İki farklı ödeme planının sunulduğu satışta İzmir, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli gibi şehirler yer alıyor. Peki, TOKİ 44 ilde 901 arsa satışı ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar...

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        TOKİ 44 İLDE 901 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

        27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

        3

        28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

        29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

        4

        TOKİ 44 İLDE 901 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Açık artırma; TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul ve Bilkent Otel Ve Konferans Merkezi Çankaya/ Ankara adreslerinde yapılacak. Açık artırmaya çevrim içi katılım da mümkün olacak

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        TOKİ 44 İLDE 901 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;

        Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

        Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

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