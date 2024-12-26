Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satacak! TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, ödeme planı nasıl olacak, hangi illeri kapsıyor?

        TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkul satacak! TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, ödeme planı nasıl olacak, hangi illeri kapsıyor?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gayrimenkul satışı yapacağını duyurdu. İki gün sürecek ve Ocak ayında yapılacak olan müzayede Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Ödeme planı belli oldu. Peki TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, ödeme planı nasıl olacak, hangi illeri kapsıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ toplamda 47 ilde; iş yeri ve konut olmak üzere 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Ocak ayında yapılacak ve iki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapılacak. İki taşınmaz türü için farklı ödeme planları sunuluyor. İşte, detaylar...

        2

        TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN?

        Satış 7-8 Ocak 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Fiziksel satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek, adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.

        ÖDEME PLANI NEDİR?

        Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade,

        İş yerleri için yüzde 15 peşin 60 ay vade.

        3

        346 GAYRİMENKUL HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Ankara, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Bolu, Düzce, Kayseri, Bitlis, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli, Tekirdağ, Sakarya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        "2024 yılı Türk tarımı için bir milattır”
        "2024 yılı Türk tarımı için bir milattır”
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Telegraph: Esma Esad'ın yaşama şansı yarı yarıya
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        Rıza Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Linç kültürü insanları nasıl yok ediyor?
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme