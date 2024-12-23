Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkulü (iş yeri, konut) satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nedir, gayrimenkuller hangi ilde?

        TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! Satış ne zaman ve nerede yapılacak?

        TOKİ, 47 ilde; iş yeri ve konut olmak üzere 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Ocak ayında yapılacak ve iki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Katılımcıların toplantı öncesinde katılım bedeli ödemesi gerekiyor. İki taşınmaz türü için farklı ödeme planları sunuluyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 23.12.2024 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 47 ilde toplamda 346 gayrimenkulü açık artırma yoluyla satışa sunuyor. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında iş yerleri ve konutlar bulunuyor. Ocak ayında Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek olan müzayedeler iki gün sürecek. Katılımcıların, toplantı öncesinde belirlenen bir katılım bedelini ödemesi gerekiyor. İş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sağlanarak katılımcılara esneklik sunuluyor. İşte müzayede ile ilgili tüm ayrıntılar...

        2

        TOKİ 47İLDE 346 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

        Satış 7-8 Ocak 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Fiziksel satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek, adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.

        3

        ÖDEME PLANI NEDİR?

        Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade,

        İş yerleri için yüzde 15 peşin 60 ay vade.

        4

        346 GAYRİMENKUL HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Ankara, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Bolu, Düzce, Kayseri, Bitlis, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli, Tekirdağ, Sakarya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?