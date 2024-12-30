TOKİ, 47 ilde toplam 346 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında hem iş yerleri hem de konutlar yer alıyor. Müzayedeler, Ocak ayında Ankara ve İstanbul'da iki gün sürecek şekilde düzenlenecek. Katılımcıların, açık artırmaya katılabilmek için belirlenen bir katılım bedelini önceden ödemesi gerekiyor. Ayrıca, iş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sunularak alıcılara ödeme esnekliği sağlanıyor. İşte, detaylar...