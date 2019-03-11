Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği; 67 ilde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin ayrıntıları belli oldu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ),67 ilde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut inşa edecek. Talep toplama işlemleri, 19 Nisan’a kadar devam edecek.

Sosyal konutlar için nasıl başvuru yapılacağı, hangi şartların arandığı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

TOKİ 50 bin sosyal konut projesi başvuru şartları neler? Projeye kimler başvurabilir? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için 6 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında talepler toplanacak. Vatandaşlar, projenin bulunduğu ile göre 6 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında Halk Bankası veya Ziraat Bankası'nın yetkili şubelerden başvurularını yapabilecek.

BAŞVURULAR 4 FARKLI KATEGORİDE ALINACAK

Vatandaşlar 2+1 nitelikteki konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikteki konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.

Proje başvuruları 4 farklı kategori üzerinden alınacak. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında, en az yüzde 40 Engelli Vatandaşlar 8-12 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Emekli vatandaşların 25 Mart 2019-5 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceği projede diğer başvurular ise 6-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuruda bulunacak kişilerin T.C. vatandaşı olması gerekiyor.

2+1 konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların projenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet etmesi şartı aranıyor.

Kendisine, eşine, velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı; tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç olmak kaydıyla kat irtifaklı veya kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun olmaması şartı bulunuyor.

Projeye başvuracak vatandaşların alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 4 bin 800 lira olması gerekiyor.

Başvurular için yaş sınırı bulunuyor. Buna göre; 2+1 konutlara başvuruda bulunan vatandaşların 25 yaşını, 3+1 konutlara başvuru yapan vatandaşların ise 18 yaşını tamamlamış olması isteniyor.

Projeye bir hane halkı adına, tek başvuru yapılabilecek. Yani şahıs; kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının adına yalnızca bir adet başvuruda bulunulabilecek.

KONUT FİYATLARI İLLERE VE PROJELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklüklerinde olacak. Bu konutların fiyatı ise 116 bin 400 liradan başlayacak ve yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödenecek. Aylık 388 lira taksit tutarıyla, 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

3+1 konutlar ise 110 ve 128 metrekare büyüklüklerde inşa edilecek. Bu konutların fiyatları 170 bin 720 liradan başlayacak ve yüzde 10 peşinat ile 17 bin 72 lira ödenecek. Aylık 759 lira taksit tutarıyla, 180 aya varan taksit seçenekleriyle satılacak.