TOKİ, 50 ilde 834 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Üç gün sürecek açık artırma Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek ancak uzakta ikamet eden vatandaşlar, çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Katılımcılara iki farklı ödeme seçeneği sunulurken; vadeli satışlarda, peşin ödemede yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte, TOKİ 50 ilde 834 muhtelif arsa satışına dair tüm detaylar...