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TOKİ 6.etap kura takvimi yayımlandı! İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri...

TOKİ Ocak ayı kura takvimi güncellenirken 6.etap çekiliş tarihleri açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ kura çekimi 81 ilde devam ediyor. TOKİ 6.etap kura takvimi ile Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta kura çekiliş tarihleri belli oldu. İşte, 6.etap TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi...

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  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    TOKİ kura çekimi 6.etap tarihleri belli oldu. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kura çekilişleri il il devam ederken yeni kura takvimi netleşti. TOKİ kura çekimi ilk 5 etabında 58 ilde 139 bin 128 sosyal konutun hak sahibi belirlenirken 6.etap TOKİ kura çekimi 7 ilde 24 bin 636 konutun kurasıyla devam edecek. İşte, yeni TOKİ kura takvimi...
  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ SÜRÜYOR

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sosyal Konut Projesi kapsamında2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediliyor.

     
  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    139 BİN KONUTUN HAK SAHİBİ BELİRLENDİ!

    TOKİ kura çekimi ilk 5 etabında 58 ilde gerçekleştirilen kuralar sonucunda 139 bin 128 konutun hak sahibi belirlendi.
  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    YENİ TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    Sosyal Konut Projesi TOKİ 6.etap kura çekilişleri 13 ile 22 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek. 6.etap kura çekimi ile 7 ilde 24 bin 636 konutun haks ahipleri belirlenecek.
  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    6. ETAP TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINLANDI!

    13-14 Ocak: Eskişehir 2.599 konut

    14-17 Ocak: Mersin 5.100 konut
  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    15 Ocak: Bilecik 1037 konut

    16-17 Ocak: Sakarya 2.750 konut

    18-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut
  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut

    22 Ocak: Yalova 800 konut
  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    TOKİ KURA SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ 6.ETAP KURA TAKVİMİ | 2023 TOKİ 6.etap kura çekimi ne zaman, hangi illerde yapılacak? İl il TOKİ kura çekiliş tarihleri

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. TOKİ kura sonuçları https://toki.tv/ adresi üzerinden ve TOKİ YouTube internet sitesi sayfasından canlı olarak izleniyor.

    TOKİ KURALARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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