TOKİ kura çekimi 6.etap tarihleri belli oldu. Tarihin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kura çekilişleri il il devam ederken yeni kura takvimi netleşti. TOKİ kura çekimi ilk 5 etabında 58 ilde 139 bin 128 sosyal konutun hak sahibi belirlenirken 6.etap TOKİ kura çekimi 7 ilde 24 bin 636 konutun kurasıyla devam edecek. İşte, yeni TOKİ kura takvimi...