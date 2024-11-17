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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 901 arsa satışı: TOKİ ne zaman hangi arsaları satışa çıkarıyor, ödeme planı ve şartları nedir?

        TOKİ 44 ilde 901 arsayı satışa çıkarıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman?

        TOKİ, 44 ilde 901 muhtelif arsa satışı gündemdeki yerini koruyor. Açık artırma ile yapılacak üç günlük satışta alıcılar iki farklı ödeme planından kendilerine en uygun olanı seçebilir. Büyük şehirlerin de yer aldığı satışa fiziksel olarak katılabileneceği gibi çevrim içi katılım da sağlanabilecek. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 17.11.2024 - 13:53
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        TOKİ, 44 ilde olmak üzere toplamda 901 muhtelif arsayı satıyor. Açık artırma ile sahibini bulacak arsalar için peşin zorunlu olmakla beraber iki farklı ödeme planı sunuluyor. Arsaların satılacağı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler de yer alıyor. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm merak edilenler...

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        TOKİ 44 İLDE 901 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

        27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

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        28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

        29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

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        TOKİ 44 İLDE 901 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Açık artırma; TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul ve Bilkent Otel Ve Konferans Merkezi Çankaya/ Ankara adreslerinde yapılacak. Açık artırmaya çevrim içi katılım da mümkün olacak

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        TOKİ 44 İLDE 901 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;

        Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

        Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

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