TOKİ, 44 ilde olmak üzere toplamda 901 muhtelif arsayı satıyor. Açık artırma ile sahibini bulacak arsalar için peşin zorunlu olmakla beraber iki farklı ödeme planı sunuluyor. Arsaların satılacağı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler de yer alıyor. İşte, TOKİ arsa satışı hakkında tüm merak edilenler...