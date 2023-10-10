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ÖDEME PLANI

Alıcılar, TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konut ile iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. İhaleye konu olan konutların muhammen bedeli 700 bin lira seviyelerinden başlıyor. Başka bir deyişle TOKİ tarafından konuta biçilen değer 700 bin ancak ihale daha alt fiyatlardan başlayabilecek. Konutlar; anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devir ve temlik edilemeyecek.