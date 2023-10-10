TOKİ ile 43 ilde 212 daire, 17 ilde 143 iş yeri satışı başlıyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma tarihi belli oldu. Açık artırma yöntemiyle 43 ilde 216 konut ile 17 ilde 393 iş yeri satışa çıkacak. İşte TOKİ açık artırma tarihi, saati ve ödeme planı hakkında merak edilen tüm detaylar...
TOKİ açık artırma tarihi gündemdeki yerini aldı. İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olamk üzere 43 ilde konut, 17 ilde ise iş yeri satışı için geri sayım devam ediyor. Peki, TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman yapılacak ve ödeme planı nasıl? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 43 İLDE 212 KONUT, 17 İLDE 143 İŞ YERİ SATIŞA ÇIKIYOR!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Başkanlığı; İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 43 ilde konut ve 17 ilde iş yeri satışı yapacağını açıkladı. TOKİ 43 ilde 212 konut ile 17 ilde 143 iş yeri satışını açık artırma yöntemiyle yapacak.
TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?
43 ilde 212 konut ve 17 ilde 143 iş yeri için açılacak olan ihale 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Açık artırma konutlar için 11 Ekim 2023 Çarşamba günü, iş yerleri için 12 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.
Samsun Toybelen'de satışa sunulan iş yerleri için ise 13 Ekim 2023 Cuma günü açık artırma yapılacak. Saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel'de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
TOKİ KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER
Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.
TOKİ İŞ YERİ SATIŞI YAPILACAK İLLER
Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.
ÖDEME PLANI
Alıcılar, TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konut ile iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek. İhaleye konu olan konutların muhammen bedeli 700 bin lira seviyelerinden başlıyor. Başka bir deyişle TOKİ tarafından konuta biçilen değer 700 bin ancak ihale daha alt fiyatlardan başlayabilecek. Konutlar; anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devir ve temlik edilemeyecek.