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        TOKİ açık artırma ne zaman ve hangi illerde yapılacak?

        TOKİ açık artırma günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 42 ilde 182 konutun açık artırma ile satışa çıkacağını açıkladı. Bu kapsamda açık artırmanın ne zaman yapılacağı, açık artırmayla satılan evler nerede oldugu merak konusu oldu. İşte 2023 TOKİ açık artırma hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 09:16
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi sitesi üzerinden 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sundu.  Açık artırmanın ağustos'ta yapılacağı belirtildi. Peki, TOKİ açık artırma ne zaman ve hangi illerde yapılacak? İşte detaylar...

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        TOKİ AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ tarafından satışa sunulan 182 konutun açık artırması, 1 Ağustos günü saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

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        TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE SATIŞ OLACAK İLLER

        Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak.

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        TOKİ AÇIK ARTIRMA ŞARTLARI

        Satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler. Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular ve teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

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        Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 ile 0 212 608 15 00 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

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