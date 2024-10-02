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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2024 TOKİ arsa satışı tarihi ve ödeme planı açıklandı

        TOKİ hangi illerde arsa satacak, satış nerede ve ne zaman?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, Ankara, İstanbul ve İzmir'in de dahil olduğu 25 ilde 379 arsayı 2 ve 3 Ekim 2024 tarihlerinde açık artırma ile satışa sunuyor. Satışların yapılacağı oturumlar merak konusu oldu. Peki, 2024 TOKİ açık artırma arsa satışı saat kaçta başlıyor ve hangi illerde yapılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 00:35 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:35
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        TOKİ arsa satışı ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Yaklaşık 5 milyon 952 bin 408 metrekare büyüklüğündeki arsalar açık artırma yoluyla 25 ilde satışa sunuluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) açık artırma için arsa satış tarihlerini duyurmuştu. İşte "TOKİ arsa satışı 2024 ne zaman?" sorusunun yanıtı...

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        TOKİ ARSA SATIŞI BUGÜN BAŞLIYOR!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 379 arsayı satışa sunuyor. 25 ilde 379 arsa için açık artırma, 2 ve 3 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak.

        Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

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        TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

        Muhammen bedeli 17 milyar 870 milyon 522 bin 619 lira olan yaklaşık 5 milyon 926 bin 699 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 379 arsa açık artırmayla satılacak.

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        ÖDEME PLANI NASIL?

        Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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        Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor.

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        Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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