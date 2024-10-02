TOKİ ARSA SATIŞI BUGÜN BAŞLIYOR!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 379 arsayı satışa sunuyor. 25 ilde 379 arsa için açık artırma, 2 ve 3 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.