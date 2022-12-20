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TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 5. etap Ankara kura tarihi açıklandı

TOKİ 5. etap kura çekimi ile ilgili resmi açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, söz konusu duruma ilişkin önemli bir açıklama yaptı ve Ankara'nın kura çekimi tarihlerini duyurdu. İşte, TOKİ 5. etap Ankara kura tarihi ile ilgili detaylar...

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  • TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 5. etap Ankara kura tarihi açıklandı

    TOKİ kuralarında şimdi de Ankara ilçelerinin kura çekimi için geri sayım başladı. Konuyla ilgili olarak Ankara için başvurularını yapan binlerce vatandaşımızın en çok merak ettiği; TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtına ilişkin son bilgileri derledik...
  • TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 5. etap Ankara kura tarihi açıklandı

    TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ 2-12 OCAK ARASINDA OLACAK

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizde ilk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize geliyor, Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." ifadeleriyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde 4. etap kuralarının tamamlandığını resmî sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
  • TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 5. etap Ankara kura tarihi açıklandı

    TOKİ KURA ÇEKİMİ ETAPLAR HALİNDE SÜRÜYOR

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri etaplar halinde sürüyor.

     
  • TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 5. etap Ankara kura tarihi açıklandı

    KURA ÇEKİMLERİ 45 İLDE SONA ERDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 4 etabı 45 ilde sona erdi.

     
  • TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 5. etap Ankara kura tarihi açıklandı

    İlk 4 etabın kura çekimleri 7 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş, Tunceli, Bolu, Karaman, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Aksaray, Çankırı, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Konya, Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sivas, Giresun ve Tokat illerinde noter huzurunda gerçekleştirildi.

     
  • TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 5. etap Ankara kura tarihi açıklandı

    Bugüne kadar 45 ilde çekilen kuralarda 1893 şehit ailesi ve gazi, 7 bin 394 engelli vatandaş, 21 bin 460 emekli, 36 bin 881 genç ve 25 bin 764 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 93 bin 392 vatandaş hak sahibi oldu.
  • TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 5. etap Ankara kura tarihi açıklandı

    SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU LINKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

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