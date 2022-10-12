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TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim itibarıyla başladı. 7 Kasım 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek adaylar, tapularını ne zaman teslim alabileceklerini merak ediyor. İşte TOKİ arsa tapuları ile ilgili ayrıntılar...

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  • TOKİ arsa başvuru ekranı ile TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ arsa yerleri ilçeleri nerede? TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

    TOKİ 'İlk Evim İlk İşyerim' projesi kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için başvurular alınıyor. Arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular 10 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınacak. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin arsa etabı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Peki Toki arsa tapuları ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...
  • TOKİ arsa başvuru ekranı ile TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ arsa yerleri ilçeleri nerede? TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

    TOKİ ARSA TAPULARI NE ZAMAN VERİLECEK?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum TOKİ "İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim" projesini ayrıntılarıyla anlattı. Bakan Kurum "Bazılarının imar planları da hazırlandı. Arsa tapularını Aralık ayında vermeye başlayacağız" dedi. Kurum ayrıca orta ve üst gelir grubuna yönelik konut projesini de Kasım ayında duyuracaklarını belirtti.

     
  • TOKİ arsa başvuru ekranı ile TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ arsa yerleri ilçeleri nerede? TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

    TOKİYE HEM KONUT HEM ARSA BAŞVURUSU YAPILABİLECEK Mİ?

    Bakan Kurum, yaptığı açıklamada “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” dedi.

     
  • TOKİ arsa başvuru ekranı ile TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? TOKİ arsa yerleri ilçeleri nerede? TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

    TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

     

    TOKİ arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecek.

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