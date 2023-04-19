Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında kura çekilişleri sürüyor. 19 Nisan Çarşamba günü TOKİ arsa heyecanı yaşanan iller Antalya, Manisa ve Ordu oldu. İşte, TOKİ arsaları için düzenlenen çekilişin sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası...