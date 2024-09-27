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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ ARSA SATIŞI TARİHLERİ 2024: 25 ilde 379 arsa satılacak! TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak, ödeme planı nasıl, vade sayısı kaç?

        TOKİ arsa satışı ne zaman? 25 ilde 379 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı açık artırma tarihi belli oldu

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ), açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacağını duyurdu. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu toplam 25 ilde 379 arsa satışa sunulacak. Müzayedeye katılmak isteyenler ''TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Alıcılar, arsalara yüzde 25 peşinat ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, vade sayısı kaç? İşte TOKİ açık artırma tarihi, ödeme planı ve konu hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 12:17 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:18
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        Toplu Konut İdaresi (TOKİ), uygun fiyata arsa sahibi olmanın hayalini kuranlar için yeni kampanyalar sunmaya devam ediyor. Son olarak TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 25 ilde 379 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracağını duyurdu. Detayları öğrenmek isteyenler ''TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularını gündeme taşıdı. TOKİ açık artırma tarihleri ve ödeme planı belli oldu. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, peşinat ne kadar, vade sayısı kaç? İşte, TOKİ arsa satışı tarihleri ve merak edilen tüm detaylar…

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        TOKİ'DEN YENİ KAMPANYA: 25 İLDE 379 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 25 ildeki 379 arsayı satışa sunacak.

        TOKİ arsa satışı açık artırma yöntemiyle yapılacak.

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        TOKİ AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ 2024: TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        25 ilde 379 arsa için açık artırma, 2 ve 3 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacak ve saat 10.30'da başlayacak.

        Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

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        TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

        Muhammen bedeli 17 milyar 870 milyon 522 bin 619 lira olan yaklaşık 5 milyon 926 bin 699 metrekare büyüklüğündeki Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 379 arsa açık artırmayla satılacak.

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        ÖDEME PLANI

        Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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        Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut'ta ticaret ve konut alanları, Eskişehir'de akaryakıt istasyon alanı, İstanbul'da konut ve rekreasyon gibi alanlar bulunuyor.

        Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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