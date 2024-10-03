TOKİ 3 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ İLLERDEKİ ARSALAR SATIŞA ÇIKIYOR?

TOKİ, 3 Ekim günü Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da bulunan arsaları satıyor.

Saat 10.30'da başlayan açık artırma hem İstanbul'da hem de Ankara'da gerçekleştirilecek ancak isteyenler çevrim içi şekilde de katılabilecek.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" sitesinden teklif verilebilecek.