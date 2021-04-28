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TOKİ Başkanı Bulut, kurumun İstanbul'daki projelerinin şantiye alanlarını inceledi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kurumun İstanbul'da devam eden projeleriyle ilgili incelemelerde bulundu.

TOKİ Başkanı Bulut, kurumun İstanbul'daki projelerinin şantiye alanlarını inceledi
AA

TOKİ Başkanı Bulut, İstanbul'da ilk olarak Taksim'de yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kağıthane'de inşaatı devam eden kentsel dönüşüm projesi şantiyesini de gezen Bulut, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi.

Bulut, son olarak Gaziosmanpaşa'da yapımı devam eden kentsel dönüşüm ve gelişim proje çalışma alanını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan Atatürk Kültür Merkezinde 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde 2 bin 38 kişi kapasiteli opera salonu, 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri ve sergi salonları yer alacak.

AKM projesi kapsamındaki Kültür Sokağı'nda ise sanat galerisi, restoran, kafe, kitap kafe, çocuk sanat merkezi, müzik platformu, müze, kütüphane, tasarım dükkanı ve çok amaçlı salon bulunacak.

Kağıthane'deki kentsel dönüşüm projesi kapsamında ise konutlar, dükkanlar 135 bin 447 metrekarelik alanda, 18 blokta yapılıyor. Proje kapsamında 57 dükkanın da yapımı sürüyor.

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