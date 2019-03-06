TOKİ başvuru şartları nelerdir? Sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Erdoğan, TOKİ konut başvurularının bugünden itibaren başlayacağını duyurmasının ardından açıklamalarına şöyle devam etti, "Alt gelir gruplarında taksitler 388 liradan başlayacak ve 20 yıl olacak. Kuralar çekilecek ya nasip! Orta gelir grubuna yönelik olarak taksitler 759 liradan başlayacak ve 15 yıla kadar vade imkanı sağlayacak."

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Uzun bir süredir ev sahibi olma hayali kuran bireyler TOKİ konutları ile ilgili yapılacak açıklamayı bekliyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha önce müjdesini verdiği konuyla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama geldi. 50 bin konut için 6 Mart itibariyle başvuruları alacağız. Başvurular 19 Nisan'a kadar sürecek.

KAÇ AY TAKSİT YAPILIYOR?

240 ay vadeyle kira öder gibi ödeme yapılabilecek.

Bakan Kurum, sosyal konut fiyat ve taksitleri hakkında ise şu ifadeleri kullandı;

"Yüzde 10’la başlayacağız yüzde 12, yüzde 15 peşinatlarımız var. 240 aya kadar vadelendirilebilecek."

Başvuru sahiplerimizin o ilin sınırları içinde en az bir yıl oturuyor olmaları gerekiyor. 2+1 konutlarımız için 25 yaşını, 3+1 için de 18 yaşını doldurmaları gerekiyor.

2+1 konutlarımız için en fazla 4500 lira geliri olabiliyor, İstanbul için de 4800 lira olabiliyor. 3+1 de gelir şartımız yok.

2+1 konutlarımız için 388 liradan başlayan taksitlerimiz var. Bu ilimize göre değişiyor.

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Bugünden itibaren konut sahibi olmak isteyen vatanşlar Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile son başvuru tarihine kadar müracaat edebilecek.

TOKİ BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

50 bin konutun 6300 tanesi İstanbul’da, 2934 tanesi Ankara’da, 2500 tanesi İzmir’de, 2200 tanesi Adana’da yapılacak."

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



ALT GELİR GRUBU ve EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 4.800 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları “Hak Sahipliği Belgesi”

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı, İbraz edeceklerdir.