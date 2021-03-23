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TOKİ, Bayraklı'daki konutların inşasının uzamaması için firmanın "pazarlık usulüyle" belirlendiğini bildirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),İzmir depreminin ardından hayatın normale dönmesi ve barınma ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması için, Bayraklı ilçesine inşa edilecek konutları yapacak firmanın, Kamu İhale Kanunu'na uygun olarak "pazarlık usulü" ile belirlendiğini açıkladı.

TOKİ, Bayraklı'daki konutların inşasının uzamaması için firmanın
AA

TOKİ, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, Bayraklı ilçesinde inşa edilecek konutları yapacak firmanın belirlenmesi süreciyle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Tüm ihalelerin, yürürlükteki yasalar ve ikincil mevzuatlar çerçevesinde yapıldığı belirtilen açıklamada, ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 5'inci maddesinde belirtilen, "saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması" ilkelerinin özellikle gözetildiği ifade edildi.

Açıklamada, idarelerin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde kullanılacak usullerin, Kamu İhale Kanunu'nun "Uygulanacak ihale usulleri" başlıklı 18'inci maddesiyle düzenlendiği aktarıldı.

İdare tarafından gerçekleştirilen ihalelerin büyük çoğunluğunun, temel ihale usulü olan "açık ihale usulü" ile yapıldığı kaydedilen açıklamada, kanunda belirtilen pazarlık usulü şartları ve gerekçelerinin oluşması durumunda ise "pazarlık usulünün" kullanıldığı belirtildi.

İzmir depreminde birçok binanın yıkıldığı ve ağır derecede hasar gördüğü hatırlatılan açıklamada, ağır hasarlı binaların tahliye edildiği anlatıldı.

Açıklamada, afet bölgesinde hayatın süratli şekilde normale dönmesi, hızlı bir şekilde barınma ihtiyaçlarının kalıcı olarak sağlanmasının temini ve vatandaşların mağduriyetinin acil giderilmesi zaruretinin doğduğu vurgulandı.

Bu doğrultuda, işin ihalesinin, Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinde yer alan, "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" hükmüne uygun olarak, "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu İhale Kanunu'nda pazarlık usulü ile ihalesi yapılacak işlerde 3 firmadan teklif alınması öngörülmüşken, rekabeti en üst seviyeye çıkarmak için söz konusu ihaleye, iştigal alanlarında uzmanlaşmış, deneyim sahibi, projenin belirlenen niteliklerde ve zamanında tamamlanabilmesini teminen 7 firma davet edilmiştir. Kamu İhale Kanunu'nun 36'ncı, 37'nci ve 38'inci maddeleri çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda geçerli teklifler tespit edilmiş, aşırı düşük sorgulaması neticesinde, en düşük fiyat teklif eden istekliye iş ihale edilmiş, rekabet koşulları en üst düzeyde sağlanmıştır.

Dolayısıyla gerek ihaleye katılan firma sayısı, gerekse ihalede oluşan fiyat açısından, ihale; saydamlık, rekabet, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması gibi temel ilkelere uygun olarak neticelendirilmiştir."

Açıklamada, basında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, kamuoyunun, bu tür yanlış bilgilere dayalı, maksatlı haberlere itibar etmemesi istendi.

Ayrıca ihalenin ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, her türlü şeffaflık ve rekabet ortamında gerçekleştirildiği, her aşamasının EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden yürütüldüğü ve sonucunun EKAP üzerinden yayımlandığı belirtildi.

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