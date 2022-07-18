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TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

TOKİ başvurularında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 24 ilde uygun fiyat ve ödeme koşulu ile 3151 konut satışa sunulacağının duyurmasının ardından konuya ilişkin aramalar hız kazanırken, gözler başvuru tarihine çevrildi. İşte konuya ilişkin tüm detaylar ve il il konut fiyatları!

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  • TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ ucuz konut başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

    TOKİ başvurularının 18 Temmuz Pazartesi günü başlamasının ardından başvuru şartları ve ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bitmiş ya da inşaatı devam eden konutları uygun fiyat ve ödeme şartıyla satışa sunulacağını belirtmişti. Konutlar ise 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirilirken ev fiyatları merak konusu oldu. Peki TOKİ başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
  • TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ ucuz konut başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

    İSTANBUL TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI

    İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da açık artırıma sunulacaktır.

    Dileyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 KDV oranı ile konut sahibi olabilecek. Başvurular 18 Temmuz tarihinde başlayacak.
  • TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ ucuz konut başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

    TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TOKİ 24 ildeki kuralı satışlara başvuruları 18 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başladı. Her il için tarih değişirken başvuru süreci 18 Temmuz’da başladı, Başvurular 4 Ağustos tarihine kadar sürecek.
  • TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ ucuz konut başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

    TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

    2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla yapılacak. 
  • TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ ucuz konut başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

    TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)

    Bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
  • TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ ucuz konut başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

    İL İL TOKİ KONUT FİYATLARI

    TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL’den başlıyor.

    Kırıkkale Merkez’de satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1.540 TL’den başlıyor.

    Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

    Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL’den, taksitler ise 1.533 TL’den başlayacak.

    Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369 bin TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1.541 TL’den başlıyor.

    Şanlıurfa’da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL’den, taksitleri 2.062 TL’den başlıyor.

    Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462 bin TL. Taksitlerin ise 1.928 TL’den başlayacağı açıklandı.
  • TOKİ'de 24 ilde 3151 konut satışında başvurular başladı! TOKİ ucuz konut başvuru ve ödeme şartları nasıl olacak? İl il konut fiyatları

    Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL’den başlayacak.

    Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL’den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL’den başlayacak.

    Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL’den, taksitler 1.649 TL’den başlıyor.

    Çorum’daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1.888 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

    Bursa’da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1.770 TL’den başlayan taksitlerle satılacak.

    Elazığ’daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL’den, taksitler 1.656 TL’den başlıyor.

    Hatay Belen’de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL’den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2.052 TL.

    Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL’den, taksitleri ise 2.200 TL’den başlıyor.

    Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL’den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

    Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya’da taksitler 1.442 TL’den, konutların fiyatı 384 bin TL’den başlayacak. Aksaray’da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

    Bolu’da fiyat 415 bin TL, taksit ise 1.559 TL olacak. Çankırı’da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1.463 TL olarak belirlenirken, Erzincan’da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1.503 TL olacak. TOKİ, Tekirdağ Çorlu’da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1.899 TL olarak belirlendi.

    Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL’den, taksitleri ise 2.221 TL’den başlıyor.

    Van’da ise konutun fiyatı 440 bin TL, taksiti ise 1.652 TL olacak.

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