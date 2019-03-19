TOKİ'den dev kampanya! 50 bin sosyal konut başvuruları başladı! İşte TOKİ'de yer alan il il projeler

TOKİ'de büyük kampanya dönemi başladı! TOKİ, 67 şehirde, 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut yapacak. Talep toplama işlemleri, 19 Nisan’a kadar devam edecek. 50 bin konutun, 32 bin 198’i 2+1, 17 bin 802'si ise 3+1. Peki TOKİ sosyal konut başvuruları nasıl yapılır?