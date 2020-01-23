TOKİ'den, Eskişehir Stadı'nın çatısının çöktüğü iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, TOKİ tarafından inşa edilerek 2016 yılında hizmete açılan 33 bin seyirci kapasiteli Eskişehir Stadı'nın dört yıldır kullanıldığı belirtilerek, 7 Ocak'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle stadın çelik çatı makaslarındaki sekonder elemanlarda kısmi deformasyon olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Sistemin ana taşıyıcısı çelik halat ve diğer çelik elemanlarda herhangi bir deformasyon olmadığı, TOKİ Teknik Heyeti, proje müellifi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden konusunda uzman akademisyenlerin incelemesi sonucu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Stadın inşası sırasında numune alınarak gerçekleştirilen testler ve yeni yapılan testlerde de malzemelerin proje hesaplarında dikkate alınan değerlere ve ilgili çelik dayanımına sahip olduğunun raporlarla tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu elemanlarda oluşan kısmi hasarlar birkaç gün içinde netleşecek üniversite değerlendirme raporları çerçevesinde ivedilikle giderilecektir. Diğer taraftan, İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin statta inceleme yapma talebiyle ilgili olarak, odanın tabi olduğu mevzuat hükümleri kapsamında inceleme, değerlendirme ve rapor verme görevi, yetkisi ve yeterliliği olmadığı aşikardır.

Söz konusu incelemenin konusunda uzman akademisyen kadrosuna sahip üniversiteler tarafından yapılması gerektiğinden, idaremizce bu inceleme, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesine yaptırılmıştır."