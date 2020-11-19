TOKİ'den tapu devri işlemlerinde

AA

TOKİ tarafından hazırlanan "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TOKİ'den taşınmaz satın alan vatandaşların borçlarını tamamlamadan tapu devri istemesi halinde, tapuya evrakları ile müracaat etmesi durumunda, tapu devri ile bankalara ipotek tesisi gibi iki ayrı işlem yapması gerekiyordu.

Yapılan yönetmelik değişikliği ile TOKİ'den taşınmaz satın alan vatandaşların iki ayrı günde yapılabilen tapu devri ve ipotek tesisi işlemleri, "web-tapu sistemi" üzerinden tek bir işlemle yapılabilecek.

TOKİ tarafından yapılan düzenlemeyle özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde idari personel, banka personeli ve vatandaşların Tapu Müdürlüğüne gitmeden tapu işlemlerinin yapılması amaçlanıyor.