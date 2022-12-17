TOKİ kuralarında şimdi de İstanbul ilçelerinin kura çekimi için geri sayım başladı. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen ilçelerden biri de Esenler oldu. Başvurularını yapan binlerce vatandaşımızın en çok merak ettiği; TOKİ Esenler kura çekimi ne zaman, hangi gün sorusunun yanıtına ilişkin son bilgileri derledik...